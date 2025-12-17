Andrea Delogu bacia un uomo, e non è Nikita: lo scoop

Andrea Delogu torna al centro del gossip, ma questa volta non c’entra il suo maestro di ballo Nikita Perotti. Dopo settimane passate a smentire una presunta relazione nata sulla pista di Ballando con le Stelle, la conduttrice è stata paparazzata in compagnia di un altro uomo, con cui si scambia un bacio sotto casa.

Negli ultimi mesi, Andrea Delogu aveva chiarito più volte di non avere alcun coinvolgimento sentimentale con Nikita Perotti, ribadendo pubblicamente la natura del loro rapporto. Dopo l’ennesima indiscrezione, era stata lei stessa a intervenire sui social con un post in cui spiegava che tra loro non c’era una storia d’amore, pur sottolineando la profondità del legame: lo aveva definito parte della sua “famiglia allargata” e aveva scritto: “Un legame vero di due mondi diversi e lontani che fanno il tifo l’uno per l’altra e che si somigliano fin troppo. Voi chiedete di definirlo, so dirvi che è puro”.

Le immagini di Chi

A smentire definitivamente l’ipotesi di una relazione con Perotti sono però arrivate alcune immagini pubblicate in anteprima dal settimanale Chi. Le foto mostrano Andrea Delogu mentre bacia un uomo davanti al portone di casa. Si tratta di Alessandro Marziali, con cui la conduttrice sarebbe uscita a cena prima di fare una passeggiata, accompagnata anche dal cane di lui. Dopo il saluto, ognuno dei due sarebbe poi rientrato nella propria abitazione. Lo scatto del bacio è finito direttamente sulla copertina del magazine.

Su Alessandro Marziali, al momento, si conosce ben poco. La sua età e la sua provenienza non sono note e il suo profilo Instagram risulta privato. Secondo quanto riportato da Chi, il giovane si muoverebbe spesso tra diverse città e località, “spazia fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar”, e condividerebbe sui social diversi momenti trascorsi con la madre.

Né Andrea Delogu né Alessandro Marziali hanno commentato la notizia. La conduttrice, in particolare, è completamente concentrata sugli impegni televisivi: in questi giorni è alle prese con le prove in vista della finale di Ballando con le Stelle, in programma sabato 20 dicembre. L’indiscrezione su una nuova frequentazione arriva quindi all’improvviso, dopo un periodo in cui Delogu aveva sentito la necessità di fare chiarezza sul rapporto con Nikita Perotti, sempre più intenso sul piano umano ma dichiaratamente lontano da qualsiasi coinvolgimento sentimentale.