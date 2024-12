Amos, Matteo e Virginia: chi sono i figli di Andrea Bocelli

Andrea Bocelli, uno dei tenori più celebri al mondo, ha una famiglia ricca di talenti, composta da tre figli: Amos, Matteo e Virginia. Ogni uno di loro, pur con le proprie inclinazioni, ha trovato la propria strada nel mondo della musica e dell’arte, portando avanti la tradizione familiare.

Amos e Matteo e Virginia, i figli di Andrea Bocelli

Amos (nato nel 1995) e Matteo (nato nel 1997) sono figli di Andrea Bocelli e della sua ex moglie Enrica Cenzatti. Amos, dopo essersi laureato in ingegneria aerospaziale presso l’Università degli Studi di Pisa nel 2018, ha scelto di seguire una carriera lontana dalla musica.

Matteo, invece, ha ereditato la passione per la musica dal padre. Dopo aver studiato al Conservatorio Luigi Boccherini di Lucca, Matteo ha firmato un contratto con la Capitol Records a soli 21 anni e si è esibito più volte con il padre. La loro esibizione agli Oscar 2024, con una nuova versione di Con te partirò / Time to say Goodbye, è stata una delle più emozionanti della loro carriera insieme.

La più giovane della famiglia Bocelli è Virginia, nata nel 2012 dal matrimonio con Veronica Berti. Nonostante la sua giovane età, Virginia ha già dimostrato un talento straordinario. Nel 2022, si è esibita con il padre e il fratello maggiore a Milano, in occasione dell’uscita dell’album A Family Christmas.

Inoltre, ha cantato e recitato nel film Francesca Cabrini, dedicato alla suora italiana diventata Santa. La giovane Virginia è stata anche protagonista al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall di Londra, dove ha cantato per commemorare i caduti in guerra.

Un legame familiare che si rinnova

Oltre alle loro carriere individuali, la famiglia Bocelli è famosa per le emozionanti esibizioni insieme. Il concerto natalizio del 2022 in piazza Duomo a Milano, che ha visto la partecipazione di Andrea, Matteo e Virginia, è solo uno degli esempi di come la musica sia al centro della loro vita familiare.

Con la sua eredità musicale e il supporto dei figli, Andrea Bocelli continua a essere una figura di riferimento nel panorama musicale internazionale, creando un legame speciale con la sua famiglia e con il pubblico.