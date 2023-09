Anche Holden è entrato nella scuola di Amici 23 nella categoria canto. Il ragazzo, che all’anagrafe si chiama Joseph Carta, è il figlio di Paolo Carta, il marito di Laura Pausini.

Holden ha già pubblicato singoli di successo con Sony Music e si chiama in questo modo in onore de “Il Giovane Holden”, romanzo di J.D. Salinger.

Intervistato da Domanipress, ha svelato il perché del suo nome d’arte parlando anche di libri:

Sono un fan del fantasy, amo libri come Harry Potter, la Bussola d’oro, e simili. Ammetto che anni fa leggevo molto più di quanto leggo ora. Sono grato ai miei fratelli che mi hanno fatto conoscere Harry Potter, siamo cresciuti con lui e abbiamo seguito la saga passo dopo passo, la sensazioni, alla fine, è quella di conoscere tutti i personaggi come fossero degli amici di famiglia.

E per quanto riguarda il padre Paolo Carta e Laura Pausini, ha aggiunto:

Essere figlio d’arte rappresenta per me un vantaggio o uno svantaggio? Entrambi. Un vantaggio perché ho avuto la fortuna e la possibilità di crescere con la musica in casa e con il valore del credere nei sogni, avendo la prova che a volte si avverano. Uno svantaggio perché il tuo lavoro può essere attribuito a qualcun altro, ma non mi spaventa. Tutto ciò che si sente di Holden esce dal mio studio.

Qualche tempo fa ho anche collaborato anche con Laura Pausini per la scrittura del brano “Zona d’ombra”…Qual è il mio dark side? A volte sono troppo competitivo. Voglio vincere sempre e quando non ci riesco mi sento deluso.