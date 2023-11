Oggi, giovedì 2 novembre, si è registrata la settima puntata di Amici 23 che vedremo in onda domenica 5 novembre su Canale 5 per scoprire le novità della classe del talento: eccovi a seguire tutte le anticipazioni di SuperGuidaTV e dell’account Twitter Gossip TV in merito ai nuovi allievi della scuola.

Amici 23, anticipazioni settima puntata: spoiler e news nuova registrazione

Holy ha vinto la sfida. Ayle è il nuovo allievo di Anna Pettinelli (qui per scoprire chi è). Ospiti della nuova registrazione? Alex Wayse, Enrico Nigiotti e Diana Del Bufalo.

Nicholas ha fatto un compito di hip hop che gli ha assegnato Emanuel Lo ma secondo lui il ballerino non è pronto.

Lunedì a mezzanotte escono gli inediti.

Gara di ballo giudicata da Anbeta, classifica:

Marisol

Kumo

Sofia

Gaia

Elia

Giovanni

Nicholas

Chiara

Simone

Gara canto giudicata da Gabry Ponte, ecco la classifica:

Lil

Mew

Holden

Petit

Matthew

Mida

Sarah

Stella

Samuspina

Cover

Mew – Gravity

Matthew – Insuperabile

Lil – Per Elisa

Petit – Quando

Holden – Desperado

Stella – Russian Roulette

Samuspina – ?

Sarah – A Thousand Miles

Mida – Se tornerai

Holden, Sofia e Mew hanno superato il compito.

Sofia ha vinto una borsa di studio per Los Angeles di tre settimane.

Gara Oreo vinta da Chiara.

Indiscrezioni e gossip

Pesantissimo litigio tra Elena D’Amario e Alessandra Celentano a causa delle critiche, della maestra, nei confronti del passo a due tra lei e Nicholas.

I ragazzi di Amici 23 hanno deciso che Stella doveva cantare l’inedito visto che era l’unica a non averlo ancora mai fatto, ma a causa di alcune critiche ricevute da Rudy in precedenza ha provato due volte a cantarlo, ma piangeva troppo.

