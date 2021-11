C’è del drama in questa edizione di Amici 21. Sebbene sia entrata nella Scuola da poche settimane, la giovane aspirante cantante Sissi Cesana avrebbe già creato il caos scatenando il gossip. Dopo essere stata contesa dagli insegnanti di canto, Lorella Cuccarini, Rudy Zerby e Anna Pettinelli, la ragazza ha deciso di affidarsi alla Cuccarini nella sua esperienza televisiva ed artistica.

Canto a parte però, Sissi Cesana è riuscita a farsi notare anche dai ragazzi della Scuola televisiva di Maria De Filippi. A sollevare il gossip nelle ultime ore è stato l’intervento sul web del giovane che sarebbe ormai il suo ex fidanzato.

Con un commento il giovane ha svelato di essere stato lasciato telefonicamente da Sissi. Sempre secondo le sue parole, le ragioni sarebbero da attribuire ad un nuovo interesse della cantante nei confronti di un suo compagno di Scuola. Ma chi ha catturato la sua attenzione?

Il ragazzo intanto, su Instagram ha commentato stizzito:

Ve lo do io il gossip. Mi ha lasciato via chiamata cellulare dopo un anno, inventandosi scuse. La verità è semplicemente che le piace quello. Non mettete più ca**i miei nei vostri post.