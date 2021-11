Le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 21 che vedremo in onda questa domenica, ci parlano di due eliminazioni e un nuovo banco. Ospiti della puntata: Giulia Michelini e Tancredi, concorrente della passata edizione. Ecco gli spoiler dal profilo Twitter di Amici News.

Amici 21, anticipazioni nuova puntata: due eliminati e ospiti

Andrea vs Elena: vince Elena, quindi Andrea è stato il primo eliminato.

Simone è stato messo nuovamente in sfida contro Aisha. Simone è il secondo eliminato.

Per tutti gli altri maglia confermata.

Ospite della puntata: Tancredi

Classifica inediti di Giulia Michelini:

1) Nicol 1) Sissi 1) Luigi 2) Albe 3) LDA 4) REA 5) Alex 6) Tommaso.

Mattia, come promesso da Raimondo Todaro nel daytime di oggi, non si è esibito e non era neanche presente in studio.

La prova Tim è vinta da Serena.

LDA ha cantato la canzone che gli aveva dato la coach Anna Pettinelli senza barre, quindi nella sua versione originale.

Carola ha ballato il passo a due con Serena, in più ha superato la sua sfida. (Arriva ultima in classifica nella sfida che vedremo in onda nel daytime di domani.)

Dario ha ballato un pezzo di hip hop e Guido un pezzo neoclassico contemporaneo.

Prova Oreo: ha vinto LDA.

Nuovo banco di danza

La professoressa Alessandra Celentano, ha notato una nuova ballerina ai casting. In un DayTime (quindi tra domani e dopodomani) vedremo il video in cui la mostra ai ballerini: Christian, Dario, Mattia e Serena.

La coach aveva proposto di mandare in sfida la ballerina coi ballerini, oppure aggiungere un banco in più.

Inoltre, ha detto che se doveva mandare qualcuno in sfida con la ballerina scelta da lei, sarebbe andato Christian!

Raimondo Todaro all’inizio aveva detto banco sì, mentre Veronica Peparini aveva detto banco no. Hanno fatto scegliere anche ai prof di canto e sia Rudy Zerbi che Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno detto banco sì.

Così è entrata una nuova allieva nella classe di Amici 21.