Ambra Angiolini, “ritorno di fiamma con l’ex”: ecco chi

Ambra Angiolini e Damiano Michieletto: ritorno di fiamma? L’indiscrezione

Potrebbe esserci un nuovo capitolo nella storia tra Ambra Angiolini e Damiano Michieletto. Dopo mesi di silenzio, i due sono stati nuovamente avvistati insieme, alimentando i sospetti di un riavvicinamento sentimentale. A riportare l’indiscrezione è Santo Pirrotta su Vanity Fair, che racconta di un avvistamento significativo avvenuto a Milano.

Esattamente un anno fa, Ambra e Damiano avevano fatto la loro prima uscita pubblica come coppia alla Festa del Cinema di Roma, durante la presentazione del film Eterno Visionario. Poi, con il passare dei mesi, la relazione era sparita dai radar. L’attrice aveva trascorso l’estate in compagnia di amiche a Formentera e Ibiza, lasciando intendere che la storia con il regista fosse giunta al capolinea.

Ritorno di fiamma ufficiale?

Ma ora le cose sembrano essere cambiate. Alla prima teatrale de La Reginetta di Leenane, andata in scena al Teatro Franco Parenti di Milano, i due sarebbero stati visti di nuovo insieme. Secondo Pirrotta, la loro complicità appariva evidente, anche se vissuta lontano dai riflettori, in modo discreto e riservato.

In una recente intervista, Ambra ha raccontato che il suo modo di vivere l’amore, oggi, è più maturo e consapevole. A 48 anni, ha detto, cerca rapporti più profondi e autentici. Forse questo possibile ritorno con Damiano Michieletto rispecchia proprio questa nuova visione delle relazioni.

Le storie di Ambra e Damiano

Ambra Angiolini e Damiano Michieletto hanno entrambi vissuto storie importanti. L’attrice è stata legata per anni al cantante Francesco Renga, da cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo. Il regista, invece, è padre di due adolescenti, Viola e Daniel, nati dal matrimonio con l’ex moglie. In passato, ha avuto anche una relazione con l’attrice Giulia Vecchio, conosciuta dal pubblico per il ruolo ne Il Paradiso delle Signore.

Anche se al momento nessuno dei due ha confermato o smentito ufficialmente il ritorno di fiamma, la loro recente apparizione insieme non è passata inosservata. Che si tratti di un nuovo inizio o di un semplice riavvicinamento amichevole?