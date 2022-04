Anche Alex Belli in queste ore era in vena di risposte. Per questo motivo, il man ritornato alla sua factory, ha sganciato due nelle flash news non indifferenti sulle sorelle Selassiè e sulla coppia formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Alex Belli lavorerà con alcuni ex del GF Vip

Alex non si è minimamente dimenticato dello shooting con le sorelle Selassiè e, proprio per questo motivo, lo ha ricordato ai follower: “Quando lo shooting con le princess? Presto! Coming Soon!”.

Ottime notizie anche per i fan di Sophie e Alessandro visto che il man lavorerà presto pure con loro:

Quando uno shooting con i Basciagoni? Succederà anche questo.

Jessica conferma: “Faremo uno shooting con il man”

Ci vedremo anche con il Belli. Abbiamo programmato uno shooting individuale ed anche con tutte e tre le sorelle e quindi sarà pazzesco e non vediamo l’ora!

Qui per ricordarvi il capolavoro del man della factory #jerù #jessvip pic.twitter.com/VI7gsyY83o — panificazione costrittiva (@Lona71945615) March 16, 2022