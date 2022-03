Le sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassiè presto faranno uno shooting nella factory del buon Alex Belli. Potete dire ciò che volete del man, ma il suo lavoro lo sa fare ed anche molto bene (date un’occhiata agli scatti da lui organizzati e poi fatemi sapere).

Jessica Selassiè nella factory di Alex Belli: tutti gli impegni dopo il GF Vip

Nel corso della prima live con i fan, proprio Jessica Selassiè aveva svelato questo nuovo impegno con Alex sia da sola che in compagnia delle sue sorelle: “Ci vedremo anche con il Belli. Abbiamo programmato uno shooting individuale ed anche con tutte e tre le sorelle e quindi sarà pazzesco e non vediamo l’ora!”.

Jessica ieri ha fatto un’altra diretta con i fan per aggiornarli sul suo lavoro dopo il Grande Fratello Vip. La princess ha detto di avere delle giornate molto frenetiche tra un impegno e l’altro in giro per Milano, Napoli e Roma.

Naturalmente Jessica sente pure la viva esigenza di godersi l’affetto della sua famiglia dopo sei mesi di lontananza. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha svelato pure di volersi mettere al pari con le serie TV e la musica (compreso Sanremo) lasciata indietro per forza di cose in tutto questo periodo.

Jessica Selassiè ha svelato anche di avere in ballo un progetto musicale così come avevano fatto sapere pure Lulù (che sta preparando il suo primo album) e Clarissa che presto uscirà con un singolo.

Non mi posso assentare nemmeno un paio d’ore che qui succede il devasto. In che senso Jessica andrà nella factory di Alex Belli per uno shooting? Sono morta e questo è il paradiso?

Il man ha tanti difetti, ma è BRAVISSIMO nel suo lavoro, fa delle foto PAZZESCHE! #jeru #jessvip pic.twitter.com/SNe16wQakY — BridgetJones🏳️‍🌈 (@SaraRRSnow) March 22, 2022