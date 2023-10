Il settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 18 ottobre, pubblica uno scoop da molti atteso: Michelle Hunziker insieme al nuovo compagno Alessandro Carollo, affascinante osteopata e fisioterapista dei vip.

Chi è Alessandro Carollo, le foto con Michelle Hunziker: tutto sul nuovo fidanzato

Il settimanale diretto da Massimo Borgnis e Alfonso Signorini ha sorpreso la conduttrice svizzera con Carollo mentre andavano insieme al Forum di Assago, a vedere lo spettacolo di Checco Zalone “Amore+Iva”.

Al termine della serata, la coppia si è diretta a casa della Hunziker.

La relazione, finora tenuta nascosta ai media, è iniziata da tempo e i due sono molto legati. La Hunziker era single da un anno, dopo la fine della relazione con Giovanni Angiolini.

Alessandro Carollo è single, anche se in passato il suo nome è stato accostato a quello di vip come Elisabetta Gregoraci (che non ha mai confermato) e Paola Barale, che è sua storica amica e cliente.

Carollo ama gli sport estremi, in particolare le moto di grossa cilindrata, e Michelle Hunziker è una sportiva che ama l’avventura. “Si sono trovati”, dice chi li conosce bene.