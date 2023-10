Michelle Hunziker: chi è il fidanzato Alessandro Carollo? Secondo le indiscrezioni di gossip, la conduttrice svizzera avrebbe ritrovato l’amore tra le braccia del celebre osteopata dei vip.

Alessandro Carollo, ecco chi è il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker: esplode il gossip

Alessandro Carollo, classe 1982, è un noto osteopata romano, conosciuto negli ambienti VIP. Dopo aver frequentato la facoltà di scienze motorie presso l’Università La Sapienza di Roma, prende anche una seconda Laurea in Fisioterapia presso la Sapienza nel 2010. Ha fondato l’European Academy of Osteopathy, dove lavora come insegnante.

Carollo è specializzato in osteopatia, un metodo di trattamento di diverse patologie basato esclusivamente sul contatto manuale. Questi trattamenti risultano molto efficaci su diverse patologie che possono affliggere un essere umano come la lombalgia, la cervicalgia, la cefalea e molto altro ancora.

Il Dr. Alessandro Carollo è uno degli osteopati più conosciuti in Italia e in ambito internazionale, con oltre 15 anni di esperienza. Lavora in tre diverse sedi come osteopata diviso tra Roma, Milano e Napoli.

Il suo studio è frequentato da tantissime celebrità: tra le più famose vi sono Belen Rodriguez, Gessica Notaro, Paola Barale, Elisabetta Canalis, Renato Zero e Fabrizio Corona.

Recentemente, il nome di Alessandro Carollo è stato accostato a quello di Michelle Hunziker. Secondo alcune voci, i due formerebbero una coppia da circa un anno.

Nel ruolo di narratrice delle ultime novità di cronaca rosa troviamo Deianira Marzano, la quale ha condiviso su Instagram un’interessante segnalazione inviatale da alcuni dei suoi contatti: Si frequentano in tal senso da circa un anno, ma solo dopo le vacanze estive la coppia si è ufficializzata, come testimonia lo splendido anello che lei porta al dito.

Nonostante questo, la conduttrice svizzera si sia dichiarata single anche in un’intervista a Verissimo, da alcuni indizi social sembrerebbe che le cose stiano diversamente.