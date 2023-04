Dopo le dichiarazioni di Nikita Pelizon (ed il like contro), Luca Onestini ha risposto su Twitter alla vincitrice del Grande Fratello Vip che ha espresso un parere forte su di lui.

Onestini risponde all’intervista di Nikita, l’ultimo affondo dopo il GF Vip

“Non ho capito questo avvicinamento a cosa fosse dovuto, se era per passare da santo o se per andare avanti. Secondo me la prima, non è possibile che poi non mi saluta più. Voglio parlargli”, queste le parole di Nikita ospite a Casa Chi.

Luca Onestini, pur non citandola, ha risposto su Twitter: “Quanto amo che abbiano tutti il nostro nome in bocca e noi non cag*iamo nessuno. Stamm fort”.

Quanto amo che abbiano TUTTI il nostro nome in bocca e noi non cag***mo NESSUNO 🤪 Stamm Fortttttt ❤️‍🔥🧸 — Luca Onestini (@LucaOnestini_11) April 19, 2023



Alla stessa intervista ha replicato pure Oriana Marzoli: “Alcuni si godono ogni secondo con la gente a cui vogliono bene, altri no”, queste le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nikita, proprio di recente, aveva cliccato “mi piace” ad un tweet contro Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Miss collutorio quando capirà che disonesto la usa solo per i suoi scopi sarà troppo tardi. A lui interessa solo like e follower, falso come non mai. Una mer*a di uomo”.

Personalmente, se posso dare un consiglio spassionato a Nikita Pelizon, credo che sia arrivato il momento di far parlare di meriti e talenti personali invece di rivangare il “passato” citando altre persone.

Se mettesse da parte pure un “filo” di spocchia (nella Casa io non l’avevo notata) forse sarebbe pure meglio.

Ma il mio è un parere personale (al GF Vip mi piaceva tanto ma una volta fuori…).

Voi cosa ne pensate?