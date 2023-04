Nikita Pelizon, ospite di Casa Chi, ha parlato della sua vittoria al Grande Fratello Vip svelando cosa è successo con Luca Onestini una volta fuori dal reality show che li ha fatti conoscere.

Nikita svela cosa è successo con Onestini dopo il GF Vip

I miei fan non sopportano più che io parli di lui e che si parli di me in modo negativo perché ho sentito nella vostra intervista che lui continuava a dire questa cosa del copione. – riportano le colleghe di IsaeChia – Detto ciò, cosa ti posso dire? Onestini, non ho ancora capito questo avvicinamento a fine percorso a cosa fosse dovuto. Se era per farti passare da santo o veramente perché voleva andare avanti. Secondo me è la prima a questo punto perché sennò non è possibile che poi non mi saluti o insomma questi comportamenti qua.

Ma cosa è accaduto tra Nikita e Onestini una volta fuori dal Grande Fratello Vip? Spoiler: niente.

“Non ci siamo sentiti, non mi ha scritto cosa faccio e se domani saremo alla festa insieme, non vi nego che gli parlerò, non me ne frega niente. – ha svelato la Pelizon – Per il resto, mi sa che era meglio… non mi fate parlare, non voglio parlare”.