Qualcuno dica a Wayne Santana che siamo nel 2023. Ripeto, qualcuno gli dica che siamo nel 2023 e questa non è un’esercitazione. L’ex componente della Dark Polo Gang ha fatto una orrenda battuta sessista con protagonista Emma Marrone, reduce dal featuring con Tony Effe.

Il trapper ha letto un commento mentre si trovava in diretta social:

Dicci la verità, Tony si sta sco**do Emma? Spero di no, bro. Spero non stia messo così male.

Caro Wayne, non ti dirò nulla perché ti commenti abbondantemente da solo.

