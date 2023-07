Wanda Nara, dopo alcuni giorni di silenzio, ha deciso di parlare per raccontare cosa le sta succedendo e per fare delle precisazioni in merito alle numerose soffiate sul suo stato di salute che parlavano di leucemia.

Wanda Nara rompe il silenzio: ecco come sta, le precisazioni sul suo stato di salute

Mauro Icardi, dopo alcuni giorni, ha condiviso ieri alcune foto con la moglie mentre oggi ha postato uno scatto che li ritrae insieme abbracciati con il mare alle loro spalle.

Wanda Nara, proprio alcune ore fa, ha postato un lungo stato su Instagram spiegando l’accaduto (ma senza effettivamente dire cosa le è successo):

Buongiorno a tutti. Sono qui Dopo qualche giorno che ho avuto bisogno di prendermi per me stessa, voglio raccontarvi un po’ quello che è successo. Mercoledì ho deciso da sola di fare alcune analisi di routine, come è mia abitudine fare ogni volta che viaggio o una volta all’anno. Alcuni valori non erano buoni, perciò ho deciso di farmi ricoverare per aggiungere altri esami che sono andati bene. Giovedì, sempre di mia spontanea volontà, mi sono fatta dimettere da questa clinica per fare altre analisi in un luogo specializzato. L’ho fatto per aggiungere maggiori informazioni ai risultati dei miei primi accertamenti.

Wanda Nara ha concluso:

Come ogni mamma, ho cercato di nascondere ai miei figli le mie paure e le mie angosce. Soprattutto perché non avevo ancora una diagnosi precisa. Purtroppo venerdì hanno ricevuto da un giornalista la conferma di una diagnosi che nemmeno io avevo. La medicina non è esatta e in quel momento non erano passate nemmeno 24 ore dal mio primo esame. I miei figli hanno sempre saputo tutto da me. ho sempre parlato e questa non sarebbe stata l’eccezione. Avrei scelto di farlo con maggiori risultati e maggiori esami alla mano, e soprattutto con i miei tempi. Ringrazio la mia famiglia, ogni mio amico e ognuno di voi per dimostrarmi l’amore che provate per me. Sono già a casa, in attesa di altri esami e sto seguendo le indicazioni dei professionisti che mi seguono. Rimarrà nella mia sfera personale, soprattutto per proteggere i miei figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_nara)