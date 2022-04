Vladimir Luxuria svela cosa ha fatto con i soldi vinti all’Isola dei Famosi

Vladimir Luxuria, opinionista con Nicola Savino dell’Isola dei Famosi, è stata ospite di Verissimo nella puntata di ieri, durante la quale oltre che parlare della sua esperienza nel reality ha parlato anche d’amore.

Vladimir Luxuria è molto contenta del lavoro di squadra all’Isola dei Famosi. Dopo averla vissuta come concorrente, adesso la vive come opinionista. Ecco cosa ha raccontato a Silvia Toffanin:

Vladimir è intervenuta anche sulla presunta crisi tra Ilary Blasi e Francesco Totti, commentando:

Non è vero nulla, lei sta una favola. Non è assolutamente vero, è stato solo un gossip. Lei, tra l’altro, mi ha fatto un regalo bellissimo. Quelli erano rumors senza fondamenti.

Dopo aver vinto la sesta edizione dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha svelato a Verissimo come ha impiegato i soldi della vincita:

Sono andata in Mozambico, perché appunto ho dato metà della vincita a questi bambini orfani di tutto e di tutti. Spesso ci sono famiglie devastate dal flagello dell’AIDS, non hanno nonni, non hanno parenti, non hanno nessuno. Vivono da soli in capanne fatte con la paglia.