Roberta Morise ha concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi dopo circa tre settimane di permanenza. L’ex naufraga è stata ospite della trasmissione Verissimo durante la quale, tra le altre cose, ha ripercorso i principali momenti vissuti in Honduras.

Roberta Morise e l’esperienza all’Isola dei Famosi

Come ogni naufrago che si rispetti, anche Roberta Morise ha ammesso di aver perso dei chili stando all’Isola dei Famosi. Ecco cosa ha dichiarato al rotocalco di Silvia Toffanin:

Non mi sono fatta mancare veramente nulla dal primo giorno. Ho perso 6 chili. Non si mangia veramente nulla. Si mangia zero, c’è l’invasione dei mosquitos, e la convivenza è la cosa forse più difficile in assoluto più della fame. Diciamo che veramente non ci siamo fatte mancare niente, tre settimane molto intense.

La Morise non rimpiange nulla di quanto vissuto ed ammette anzi che se ritornasse indietro rifarebbe tutto. Dopo la prova del fuoco alla quale ha preso parte insieme a Patrizia Bonetti, anche lei è stata vittima di ustioni di secondo grado:

Sapevo che sarei arrivata a superare me stessa, prova del fuoco, sei minuti, ustioni riportate ma abbiamo vinto […] Loro mi hanno dato delle bende e io per non perdere la possibilità di vivere l’esperienza più bella della mia vita, non mi sono mai lamentata.

La frecciatina alla Rai da parte della Morise

Parlando con Silvia Toffanin del suo passato lavorativo, Roberta Morise ha ammesso di venire da un periodo poco sereno:

Forse per la prima volta in vita mia non ho saputo gestire la fine di un lavoro inaspettata e ripartire è stato per me impossibile perché non sapevo da dove farlo.

Pur lavorando anche in pieno Covid, la Morise avrebbe poi ricevuto una sorta di doccia fredda:

Ho salutato il pubblico, ci vediamo a Settembre così come mi avevano detto. Tre giorni dopo la chiusura del programma ho ricevuto una telefonata di bugie fondamentalmente dove mi si diceva che non sarei più stata una dei protagonisti del programma per motivi x ma bugie ovviamente perché poi si è dimostrato altro e ci rimasi male. Il programma per me era uno di quei programmi al quale posso dire di essere stata più legata, è stato una sorta di palestra dopo tanti anni, c’era un bel gruppo, si respirava un bel clima, io e Giancarlo (Magalli, ndr) andavamo d’accordissimo. C’è stata una simpatia a pelle reciproca che si è consolidata con un bellissimo rapporto dopo e ognuno aveva i suoi spazi, vivevamo in una condivisione di programma fantastica, serena e non se l’aspettava nemmeno lui. A quanto pare non c’è più nemmeno lui, ciao a tutti, tutti a casa.

Una frecciatina neanche poi così tanto velata alla Rai ed una delusione che a quanto pare brucia ancora dopo la sua esperienza a I Fatti Vostri.