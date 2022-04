Dopo l’ultima puntata in diretta all’Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez si è molto dispiaciuto per la sconfitta di papà Gustavo che ha dovuto separarsi dal figlio per volere del televoto.

Jeremias Rodriguez “stanco” dell’Isola: “Ho bisogno della mia fidanzata”

Appena rientrato su Playa Tiburon, Jeremias Rodriguez si è mostrato felice per essere stato messo in nomination dal resto dei naufraghi: “Sono andato in nomination come volevo, quindi va bene così”.

Il fratello di Belen ha aggiunto di essere già sfinito:

Questa nomination la volevo. Sono arrivato al limite, mi sono proprio stancato.

Il suo malessere, però, non sembra legato alla lontananza da papà Gustavo. Ed infatti, terminata la diretta, Ilona Staller si è avvicinata a Jeremias Rodriguez che gli ha confidato il motivo della sua insofferenza:

Ho bisogno della mia fidanzata e di riabbracciare la mia vita che è bellissima. È proprio bella, la mia famiglia, i miei nipoti, non vedo l’ora giuro.

Durante la nuova puntata dell’Isola dei Famosi che andrà in onda lunedì 18 aprile, scopriremo se il pubblico accontenterà Jeremias o se preferirà mandare via la coppia formata da Estefania Bernal e Roger Balduino.

Chi è Deborah Togni, la fidanzata del fratello di Belen

La dolce metà di Jeremias Rodriguez si chiama Deborah Togni e la vediamo molto spesso nello studio dell’Isola dei Famosi. Su Instagram vanta oltre 70mila follower e lavora come assistente di volo.

In merito al loro incontro, l’attuale concorrente dell’Isola ha aggiunto:

Un colpo di fulmine. Sono andato al bar dove avevamo scattato la foto per chiedere se qualcuno la conoscesse. L’ho conosciuta alla fine del primo lockdown, non passavo un bel periodo da anni, sono stati quasi 7 anni senza uscire di casa, non volevo vedere nessuno perché ero triste. Dopo tanti anni avevo bisogno di vedere la luce. Lei mi ha fatto capire che non dovevo modificarmi per piacerle, mi ha salvato la vita. Mi ha fatto vedere le cose belle che c’erano in me, da quel momento non ci siamo più separati. Sarà la madre dei miei figli, non vedo un’altra persona in grado di creare una famiglia con me.