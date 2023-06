Durante il GF Vip, Daniele Dal Moro si è avvicinato a diversi compagni di avventura, tra cui anche Elenoire Ferruzzi. La loro amicizia però, non è terminata nel modo sperato ed una volta fuori la Ferruzzi ha avuto modo di esprimere più volte il suo parere contrario nei confronti dell’ex Vippone.

Vladimir Luxuria e la frecciatina a Daniele Dal Moro

Adesso, a lanciare inaspettatamente una frecciatina a Daniele Dal Moro è stata anche Vladimir Luxuria. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, dopo aver parlato a lungo del reality condotto da Ilary Blasi e che volge ormai al termine, nel corso del suo intervento su Turchesando – il programma di Radio Cusano Campus condotto da Turchese Baracchi -, come riportato da IsaeChia.it avrebbe anche aggiunto:

Quando vivi una discriminazione tendi a pensare che tutti sono così. Lui l’ho conosciuto al Grande Fratello, è un profumiere.

E alla domanda sul rapporto in corso tra Daniele e la fidanzata Oriana Marzoli (e sulla sua veridicità), Vladimir ha preferito non esprimersi. Al contrario ha speso belle parole su un altro ex Vippone, Edoardo Tavassi.