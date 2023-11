Sei anni d’amore, quelli tra Veronica Peparini e Andreas Muller, che sono entrati raggianti nello studio di Verissimo per poi raccontare sin da subito l’inizio della loro storia d’amore. La coppia ha raccontato gli esordi della loro storia, nata nel talent show Amici di Maria De Filippi.

Veronica Peparini è incinta di Andreas Muller: l’annuncio a Verissimo

A fare il primo passo è stata proprio Veronica Peparini, sebbene all’epoca fosse ancora legata all’ex marito. Andreas Muller ha spiegato:

Sentivo che c’era qualcosa di forte, lo riconosci. Senti che c’è qualcosa che ti attrae. Mentre all’inizio frenavo un po’ anche io, poi mi sono reso conto che avevo voglia di conoscere questa persona, e poi mi sono innamorato.

Poi è arrivato il momento delle rivelazioni importanti ed a prendere la parola è stata Veronica:

Sono felice di dirlo qua perché non lo abbiamo ancora detto a nessuno, se non alla famiglia: sono incinta! Diventa una famiglia allargata, sono quasi al quinto mese. Avevo paura di dirlo ai miei. A casa lo abbiamo detto una settimana fa, avevo un po’ di ansia perché avevo già due figli. Quando l’ho detto invece mi hanno stupito. Poi lo abbiamo detto ai miei figli: mio figlio che ha 16 anni ci ha stupito, l’ha presa molto bene. Mi sono sentita appoggiata e protetta da tutta la famiglia.

“Abbiamo la famiglia dalla nostra parte”, ha commentato Andreas Muller. Non è stato facilissimo ma non complicato: Veronica ha ammesso di aver fatto ricorso ad un piccolo “aiutino” ma poi alla fine è arrivato subito. “Sono contenta di affrontare la gravidanza che so che non sarà semplicissima ma sono contenta di farlo”, ha aggiunto Veronica.

Andreas ha poi svelato ancora:

Sono due gemellini. E’ assurdo…

La Peparini ha spiegato che non se l’aspettava nessuno:

Ci è preso un colpo. In quel momento non te l’aspetti. Tutto pensavamo tranne che due gemelli…

Veronica Peparini diventerà mamma a 52 anni per la terza volta. Andreas Muller diventerà papà per la prima volta a 27 anni.

Il sess0 dei bebè in arrivo è stato svelato proprio a Verissimo: Veronica e Andreas aspettano due femminucce!