Patty Pravo è una delle artiste più amate e celebrate nella storia della musica italiana. Nata il 9 aprile 1948 a Venezia ed ha conquistato il pubblico con la sua voce potente e la sua straordinaria versatilità musicale: scopriamo il suo vero nome e quanti matrimoni/mariti ha avuto nel corso della sua vita.

Il vero nome di Patty Pravo è Nicoletta Strambelli. La celebre cantante ha avuto cinque mariti, ecco tutti i dettagli in merito ai suoi matrimoni.

Il suo primo marito è stato il batterista inglese Gordon Faggetter, seguito dal matrimonio con l’arredatore romano Franco Baldieri.

Il terzo matrimonio l’ha legata al chitarrista inglese Paul Jeffery, mentre il quarto è stato con il musicista americano Paul Martinez.

Il suo quinto matrimonio è stato con il chitarrista statunitense John Edward Johnson e ha causato problemi legali poiché è stato celebrato a San Francisco senza che fosse stato annullato il matrimonio precedente, portandola a commettere il reato di bigamia.

Nel 1974, ha anche sposato in Scozia l’ex bassista dei Pooh, Riccardo Fogli, ma questo matrimonio, celebrato con un rito celtico, non ha valore legale in Italia.

Inoltre, Fogli ha abbandonato sua moglie Viola Valentino e ha lasciato la band per seguirla.

Attualmente Patty Pravo è legata sentimentalmente al suo assistente personale, Simone Folco, che è molto più giovane di lei, con un divario di età di 44 anni, dato che lui ha solo 30 anni.