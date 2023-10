Vera Gemma è rifatta oppure no? E’ questa la domanda ricorrente relativa alla famosa figlia del compianto attore Giuliano Gemma. I presunti ritocchini estetici hanno sempre caratterizzato la curiosità attorno a Vera, suscitando interrogativi sulla sua eventuale chirurgia estetica.

Vera Gemma rifatta? Ecco com’era e com’è

In merito all’argomento, la figlia di Giuliano Gemma ha già affrontato la questione in diverse occasioni, parlando in maniera molto aperta dei ritocchi estetici e di ciò che avrebbe (e non avrebbe) rifatto:

Oltre alle piccole iniezioni di acido ialuronico, che potrei o non potrei aver fatto, il mio viso non è così rifatto. Anche se lo fosse, non riguarda forse solo me? Tutto questo fervore nel condannare la mia scelta di chirurgia plastica potrebbe essere impiegato per questioni ben più utili per l’umanità.

Questo era il suo tono in un’intervista a Spy di qualche tempo fa. Senza dubbio, l’aspetto di Vera Gemma negli anni Ottanta era notevolmente diverso rispetto al oggi. Nel corso degli anni, ha subito molte trasformazioni dimostrando di andare oltre le critiche. Di seguito, presentiamo una serie di foto del “prima e dopo”.