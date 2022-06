Vera Gemma è rifatta? Prima e dopo, com’è cambiata, le foto

Vera Gemma torna all‘Isola dei Famosi a distanza di poco più di un anno, ma questa volta solo per una partecipazione lampo insieme a Soleil Sorge. Le due ex naufraghe, soprannominate Le Piratesse, approderanno nella puntata di oggi 6 giugno.

Vera Gemma è rifatta? Le foto prima e dopo

Oggi siamo abituati a vedere Vera Gemma bionda e sexy ed in tanti, ogni volta che appare in tv, si domandano puntualmente se sia rifatta o meno. In merito la figlia di Giuliano Gemma si è già espressa in diverse circostanze:

A parte le punturine di acido ialuronico, che posso o non posso aver fatto, non sono così rifatta, ho un viso particolare. Ma anche se fossi rifatta, non saranno cavoli miei? Tutta questa grinta che le persone hanno nel condannare la mia chirurgia plastica, non potrebbero metterla per cose ben più utili per l’umanità?

Così tuonava su Spy qualche tempo fa. Sicuramente negli anni Ottanta l’aspetto di Vera Gemma era decisamente differente. Negli anni è molto cambiata ed ha dimostrato di essere andata sempre oltre le critiche. A seguire, ecco una serie di scatti del “prima e dopo”.

Foto: DonnaPress