Vera Gemma si candida per il GF Vip 6: l’appello ad Alfonso Signorini

Vera Gemma al Grande Fratello Vip? Dopo aver partecipato all’Isola dei Famosi, l’attrice intervistata da Chi Magazine, si propone per il reality show condotto da Alfonso Signorini verso la sua quinta edizione.

Se Alfonso Signorini mi vuole, io vado al GfVip. E vi spiego il motivo: io sono una sorpresa sempre in evoluzione e il Grande Fratello Vip è incentrato sulle emozioni e sui singoli.

Mi spiacerebbe per gli altri, che con me presente rimarrebbero in ombra. Io adoro essere un fenomeno da baraccone e da reality. Mica me la tiro come quelli che si dimenticano chi sono. Ma quanto è bello essere veri!