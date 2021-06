Le Veline di Striscia La Notizia al Grande Fratello Vip? La risposta

Le Veline di Striscia La Notizia al Grande Fratello Vip? Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva intervistate tra le pagine di Libero Quotidiano hanno risposto a questa croccante indiscrezione dopo aver lasciato il TG satirico di Antonio Ricci.

Le Veline di Striscia al Grande Fratello Vip?

Noi al Grande Fratello Vip? Per adesso Alfonso Signorini non ci ha ancora chiamate. Al momento un reality non è nei nostri piani, poi in futuro mai dire mai. Intanto quest’estate andiamo avanti a studiare ballo, recitazione e dizione.

Shaila e Mikaela hanno detto addio al bancone di Striscia la Notizia dopo 4 anni e oltre 900 puntate per le veline più longeve nella storia del tg satirico che da ieri, lunedì 14 giugno, si sono congedate ufficialmente da Antonio Ricci, o quasi, considerando che per tutta l’estate fino a settembre saranno le protagoniste di Paperissima Sprint con Vittorio Brumotti.

“Grazie è riduttivo, sono stati quattro lunghi anni e vi porteremo sempre nel cuore”, ha affermato in lacrime Shaila Gatta quando in studio Gerry Scotti e Michelle Hunziker le hanno omaggiate con un video dedicato al loro percorso, “so che avrò una seconda famiglia con la porta aperta per me”.

Emozionantissima pure Mikaela Neaze Silva: “Ci avete supportato in tutto e per tutto, siamo arrivate giovani e senza esperienza. Ci avete accolte e protette, ci avete fatto crescere”.