Dopo aver parlato del motivo della lite con Elisabetta Gregoraci, Antonella Fiordelisi intervistata da Casa Chi, ha parlato della fine della sua storia con Francesco Chiofalo. Spazio anche per la fake paparazzata con Akash Kumar e le indiscrezioni sull’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

L’ex di Chiofalo si candida al Grande Fratello Vip

Antonella Fiordelisi ha esordito smentendo il gossip con protagonista Akash Kumar, ex concorrente de L’Isola dei Famosi durato come un “gatto in tangenziale” e parlando dell’ex fidanzato Francesco Chiofalo:

Con Akash Kumar ci siamo visti per un caffè a Milano. Non c’è stato nulla siamo amici in realtà. Francesco si è arrabbiato ed ha fatto delle storie Instagram insultandomi e dicendo che fosse tutto organizzato ed invece non è assolutamente vero. Poi è stato cattivo con me facendo storie e interviste. Sicuramente gli avrà dato fastidio per reagire così ed io non ho mai parlato di lui, pubblicamente è la prima volta. Se è ancora innamorato? Non lo so, può essere…

E sull’Isola e il Grande Fratello Vip ha aggiunto:

L’Isola dei Famosi? Mi avevano chiesto di andare nel 2017 dopo la questione che ci fu con Higuain. Mi avevano chiamato per partire ma avevo 18 anni e mi sono fatta condizionare dai miei genitori che erano molto spaventati perché sono molto magra ma mangio tantissimo ed avrei perso molti chili senza mangiare. Non so se l’avrei fatto perché mi innervosisco molto se non mangio. Se c’è un altro reality che vorrei fare? Un reality dove si mangia, dorme e sta tranquilli. Il Grande Fratello Vip? Sarebbe un bel reality anche perché molte persone non mi conoscono e lì potrei essere conosciuta dal pubblico.