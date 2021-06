Dopo il precedente sfogo social, Antonella Fiordelisi intervistata da Casa Chi aggiusta il tiro e parla della sua lite con Elisabetta Gregoraci nel backstage di un programma Mediaset (probabilmente Scherzi a parte) per colpa di alcuni “like” social di Flavio Briatore.

Quale è stata la dinamica? Si è scaturito semplicemente per un “segui” e dei “like” da parte dell’ex marito Briatore. Io ci sono rimasta male ed ho sfogato su Instagram ma ho avuto insulti e pressioni psicologiche pesanti ed ho reagito d’impulso. Non ho rilasciato interviste ma vi ho fatto capire in sintesi cosa è successo.

Cosa è capitato? Con estrema sincerità io non ho mai rilasciato interviste ma ci hanno pensato gli articoli. Questo perchè non eravamo solo io e lei ma ci sono delle persone che hanno assistito a queste cose.

Lui non ha fatto nulla di male ed ho deciso io di chiudere perché non c’era più quell’amore folle. Non mi trovavo più dopo un po’. Siamo un po’ opposti in alcune cose. Lui mi ha fatto anche un po’ soffrire all’inizio, poi l’ho perdonato e si è sempre comportato bene dopo. Di seguito è stato bravissimo, non ha fatto nulla. Noi siamo opposti e dopo un po’ questa cosa è diventata pesante. Prima di trasferirmi a Milano l’ho lasciato anche se lui voleva qualcosa di più ma io non ero pronta.