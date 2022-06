La conduttrice ed attrice Vanessa Incontrada continua ad essere al centro dell’attenzione ed il motivo è legato ancora una volta alle foto da body shaming pubblicate sul settimanale Nuovo che tanto hanno fatto discutere.

Vanessa Incontrada, si continua a parlare ancora di lei

Su quelle foto con protagonista Vanessa Incontrada al mare e sulla opportunità di pubblicarle o meno, più o meno tutti si sono espressi. Ieri sera, intanto, la conduttrice, ospite a Napoli al concerto per celebrare i 30 anni di carriera dell’amico Gigi D’Alessio, è stata accolta da una vera e propria ovazione.

Dopo essere salita sul palco, infatti, il pubblico di Piazza Del Plebiscito ha intonato il brano di Loredana Bertè, “Sei bellissima”, rispondendo così al body shaming di cui è stata vittima nei giorni scorsi.

Le posizioni in merito sono state differenti. Lulù Selassié, ex del GF Vip, ha voluto condividere un suo pensiero attraverso le sue Instagram Stories. Taggandola e condividendo un post social di Spyit, ha scritto:

Mondo ti prego vai avanti! Menomale che esistono persone intelligenti e con un cuore.

Più cruda Selvaggia Lucarelli, che ha espresso tutto il suo disappunto nei confronti di chi posta foto della Incontrada di ieri sera scrivendo un “commento finto benevolo” per qualche like in più. Un modo, a suo dire, per attirare l’attenzione ancora una volta sul corpo della conduttrice, come se non vi fosse altro di cui parlare.

A questo punto la migliore risposta credo l’abbia data proprio la diretta interessata, che ha sempre usato l’ironia per replicare ai commenti che da anni la riguardano, relativi come sempre al suo aspetto fisico, come se fosse il solo argomento di conversazione che la possa riguardare.