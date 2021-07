Dopo il falò di confronto andato in onda durante la seconda puntata di Temptation Island, Valentina e Tommaso si sono lasciati andare ad alcune dichiarazioni inedite che ha pubblicato il sito di WittyTV.

Ad aprire le danze ci ha pensato Tommaso Eletti, perplesso per la reazione dell’ex (?) fidanzata Valentina Nulli Augusti che non avrebbe sprecato nemmeno una lacrima dopo il tradimento con Giulia Cerini:

Mi sento liberato. Sono contento di aver capito adesso che forse lei non è la donna della mia vita. Altrimenti non mi sarei comportato così con Giulia. Se fossi stato realmente innamorato questa cosa non sarebbe mai successa.

Tommaso ha concluso:

Io mi sarei aspettato che fosse stata molto più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca. E invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Non ha neanche pensato al fatto che ho baciato Giulia. Io dopo mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina. Mi aspettavo che reagisse in un altro modo. Non ritorno con lei, non mi prendo in giro da solo.