Tommaso Zorzi in collegamento con Maurizio Costanzo sulle frequenze di R101 ha parlato – per la prima volta – della sua storia d’amore con Tommaso Stanzani, ex volto di Amici 20.

Tommaso Zorzi in vacanza con il suo fidanzato: “Sono molto contento”

Sono a Otranto con il mio fidanzato e sono molto contento.

Con queste parole Tommaso Zorzi ha ancora una volta ufficializzato la sua relazione con Tommaso Stanzani.

Di recente, l’influencer e il ballerino si erano mostrati insieme in più di un’occasione esponendosi già serenamente sul loro rapporto d’amore.

Le voci di una loro frequentazione si rincorrevano da qualche settimana, la prima conferma è arrivata dallo stesso Zorzi che in alcune storie Instagram aveva detto:

Dimmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità, senza dirmi che stai frequentando un ragazzo che sta facendo la maturità.

Poi i commenti al ballerino fino alle storie Instagram da Otranto, i video nel backstage di Battiti Live, la foto in barca insieme e la prima festa con gli amici più cari incontrati proprio in Puglia.

Il parere su Orietta Berti e Meghan Markle

Nell’intervista Tommaso Zorzi ha parlato pure di Orietta Berti, che ha incontrato durante Battiti Live:

È una persona di un’umiltà incredibile, di una bravura. Io vi dico solo che quando finisce il concerto organizzano la cena per gli artisti verso l’una e mezza di notte; lei aveva finito prima, il ristorante era ancora chiuso, ma c’erano i tavoli, lei si è seduta alle 11.30 e per due ore ha aspettato. Avrebbe potuto fare la scenata da star, invece ha aspettato che arrivassero tutti per cenare. Ha dato una dimostrazione di umiltà, di rigore, di educazione che sono valori sempre più rari ormai.

E poi, parlando di William e Harry, e dell’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana:

Se devo essere sincero io ho una grande simpatia per Meghan perché Meghan ha dato una scrollata a questo mondo. Meghan è un po’ una Lady Diana 2.0.