Nell’ultimo numero di Chi Magazine uscito proprio stamattina, il mio adorato Valerio Palmieri ricostruisce la separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti svelando clamorosi retroscena.

La verità di Ilary Blasi sulla separazione da Francesco Totti

Secondo le fonti di Chi Magazine, Totti non avrebbe trovato alcun messaggio compromettente nel cellulare di Ilary e non esisterebbe nemmeno alcun uomo misterioso in quel di Milano.

Al contrario, Totti sarebbe sempre circondato da tentazioni che non riuscirebbe a gestire. Noemi Bocchi spunta ad agosto 2021, conosciuta durante un torneo di padel.

A settembre sarebbe iniziata la frequentazione in grande segreto (tutta Roma è consapevole anche perché, sempre secondo Chi Magazine, Totti porterebbe Noemi negli stessi luoghi dove era stato con Ilary).

Poi a febbraio la bomba di Dagospia e la pubblicazione della foto di Totti allo stadio con Noemi Bocchi.

Lui avrebbe negato anche in quel caso tanto da ritrovarci Ilary Blasi in televisione dalla sua migliore amica Silvia Toffanin, smentire le voci di crisi in difesa del marito.

Sconvolgente retroscena: spuntano i figli di Noemi Bocchi

A marzo inizia l’Isola dei Famosi ed Ilary si concentra sul lavoro fino al clamoroso retroscena con protagonisti anche i figli di Noemi Bocchi così come aggiunge il buon Valerio Palmieri su Chi Magazine:

Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio. Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto. Quando “Chi” pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, quindi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva, anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente.