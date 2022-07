Della separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti hanno letteralmente parlato tutti (o quasi). Dagospia, nelle ultime settimane, con un trafiletto piuttosto indicativo, tirava in ballo anche Alvin, collega e amico della conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Totti e Ilary, la separazione dell’anno: Alvin interviene

Non solo a Roma ma anche a Milano tutti, ma proprio tutti, parlano della separazione tra Totti ed Ilary. Perché Alvin, amico e collega di agenzia della ex signora Totti, è stato attenzionato in queste ore dalla stampa meneghina? Come mai? Ah, non saperlo…

Alvin, per tatto, rispetto e delicatezza, non si è mai pronunciato sulla questione e, probabilmente, non avrebbe voluto farlo ma, viste le ultime dinamiche, lo ha trovato necessario.

E così, tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, è intervenuto sulla questione con poche parole:

Viviamo un’epoca che è piuttosto complessa. Le facili speculazioni non sono cosa di cui mi nutro. Il rispetto, invece mobilita l’uomo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A L V I N (@bravoalvin)



“Aveva ragione Francesco, sei unica”, ha detto Alvin durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Queste poche parole pronunciate all’amica, hanno creato notevoli malintesi e teorie inverosimili.

Il ruolo dell’inviato dell’Isola al fianco di Ilary è stato quello di una grande spalla capace di distrarla in diretta e dare nuova linfa vitale al loro rapporto d’amicizia.

Ed infatti, proprio in merito a ciò, lo stesso Alvin è rimasto stupito dall’attenzione mediatica che si era creata sul suo rapporto con Ilary Blasi:

Noi ci conosciamo da ventiquattro anni quindi siamo proprio fratello e sorella. Devo dire la verità: un po’ ci ha stupito tutta questa attenzione verso il nostro modo di comunicare perché per noi è così da ventiquattro anni…Nella vita ci sfottiamo così. Non è vero che non ci sopportiamo, ci siamo sempre punzecchiati perché c’è molta confidenza tra noi.