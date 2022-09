Dopo l’intervista di Francesco Totti rilasciata al Corriere della Sera, l’ex campione di calcio viene paparazzato tra le pagine di Chi mentre esce con la figlia Isabel da casa di Noemi Bocchi, sua attuale compagna. La cosa, a quanto pare, non avrebbe fatto piacere ad Ilary Blasi (che aveva già mostrato il suo malessere in passato).

Ilary Blasi, così come riporta il settimanale, alcuni mesi fa, aveva avuto la conferma che Totti frequentasse la Bocchi proprio per merito di Isabel.

Lo scorso sabato i paparazzi di Chi hanno beccato Totti all’una e mezza di notte mentre usciva dalla Casa della sua nuova compagna insieme alla figlia.

Totti esce da casa della Bocchi da un cancello secondario, anticipato dal fidato amico Emanuele.

Valerio Palmieri svela anche alcuni retroscena sull’ipotetica replica di Ilary Blasi:

Dopo l’intervista di Totti, che ha abbattuto ogni barriera, una replica di Ilary risulterebbe superflua. E, forse, era questo lo scopo: giocare d’anticipo rispetto alla tanto temuta intervista di Ilary a Verissimo, dall’amica Silvia Toffanin.

Intervista alla quale tutti hanno pensato, ma che non sarebbe mai stata in programma. Se Ilary andasse, dovrebbe rispondere a una serie di accuse avvilenti: quella di aver tradito Totti e di aver “frequentato altri uomini un po’ troppo da vicino” (Totti dixit), quella di non esserci stata nei momenti dolorosi del capitano, come l’addio al calcio e la morte del padre, quella di avergli sottratto la sua collezione di orologi con le relative garanzie. Orologi che Ilary gli aveva regalato durante il matrimonio e che, per dispetto, voleva riprendersi.