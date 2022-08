La rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi sta catturando l’attenzione di giornali di gossip, siti e blog. Come sta l’ex Capitano della Roma? Durante Estate in Diretta, Alex Nuccetelli ha svelato altri retroscena.

Totti e Ilary torneranno insieme? Risponde l’amico

Come sta Francesco in questo momento? Sono momenti che nella vita che abbiamo passato un po’ tutti, non ci si ritrova mai al massimo. Lui e Ilary devono trovare gli equilibri da ex marito e da ex moglie. La priorità assoluta si dà ai figli e quindi tuteleranno quelli soprattutto.

Anche Alba Parietti, ospite in studio, si è espressa in merito:

Bisogna avere buon senso, le separazioni sono sempre lutti enormi. Francesco ha molta anima, è una persona molto perbene, ha grande empatia. Lui vuole essere un buon padre. Quello che vogliono i figli, alla fine, è quello di continuare ad avere equilibri. Forse ne hanno di più con due genitori separati che vanno d’accordo e sono in pace. In questi casi, dopo un matrimonio così lungo, le colpe sono sempre al cinquanta per cento.

E per quanto riguarda la presunta amicizia di Isabel (figlia minore di Totti e Ilary) con i figli di Noemi Bocchi, Nuccetelli ha smentito:

Escludo categoricamente una cosa di questo tipo. Francesco è una persona attenta con i figli e non credo vengano messi in mezzo a una situazione del genere. Lui non vuole creare stravolgimenti, è l’unica cosa su cui si sta basando e vuole trasmettere ciò anche alla moglie.

In merito alla famosa cena di questo ottobre, quando Totti e Ilary si trovavano nello stesso ristorante insieme a Noemi, il PR romano è stato chiaro:

Francesco e Noemi prima si sono conosciuti a un torneo di padel. Conosciuti e basta, non che si siano frequentati. Poi io ho fatto cinque serate in quel locale e Noemi c’è stata in tutte le serate. Pura fantasia pensare che Totti abbia voluto lì Noemi quando c’era anche Ilary.

Poi Alex Nuccetelli ha concluso:

Torneranno insieme anche Totti e Ilary? Questo non lo possiamo escludere.