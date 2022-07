Francesco Totti sarebbe furioso. Secondo il Corriere della Sera, l’ex Capitano della Roma dopo l’ultimo scoop lanciato da Chi Magazine, avrebbe un diavolo per capello e sarebbe pronto a parlare e svelare il suo punto di vista sulla separazione da Ilary Blasi e la relazione con Noemi Bocchi.

A quanto pare l’ex Pupone sarebbe molto amareggiato per la notizia trapelata che ha tirato in ballo perfino Isabel, la più piccola di casa Totti-Blasi.

Secondo il settimanale:

Mentre, infatti, la Blasi sembra serena e crede al marito, sua figlia più piccola, Isabel, torna a casa felice e dice alla madre di avere due nuovi amichetti con i quali gioca al pomeriggio.

Sono i figli di Noemi Bocchi. Ilary, allora, decide di far seguire il marito da un investigatore privato per vederci chiaro e scopre che Totti porterebbe la figlia con sé nel palazzo dove abita la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto.

Quando “Chi” pubblica, due settimane fa, le foto di Totti che entra a casa di Noemi, quindi, Ilary ha solo la conferma di ciò che già sapeva, anche se, questa volta, deve intervenire pubblicamente.