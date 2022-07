Tommaso Zorzi sta per ricevere un prestigioso premio: ecco quale, dove e quando

Tommaso Zorzi domani, sabato 2 luglio 2022, si troverà a Bari per ricevere un prestigioso riconoscimento durante i Magna Grecia Awards che riapriranno con la loro 25esima gloriosa edizione.

Tommaso Zorzi sta per ricevere un prestigioso riconoscimento

Nell’ambito di “TZ101”, il suo appuntamento settimanale all’interno di “Facciamo finta che”, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, Tommaso Zorzi, rispondendo alla domanda di Carlotta Quadri “Andrai al Pride?” Tommaso Zorzi ha risposto: “No purtroppo non andrò al Pride perché sarò a Bari a ritirare un premio, il Magna Grecia Award. Credo che ci sia giù Chiambretti, c’è un po’ di gente e mi assegnano il premio per il conduttore emergente dell’anno”.

L’evento si terrà nella storica location del Teatro Kursaal Santalucia di Bari, luogo dove arte ed emozione si incontrano per creare esperienze uniche. “L’amore è la spiegazione di tutto” è il titolo scelto per la serata, che celebra il sentimento in tutte le sue forme.

Il premio, istituito nel 1995, valorizza l’operato di uomini e donne che hanno saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

I premiati della serata

La serata, ispirata alla carismatica figura di San Giovanni Paolo II°, sarà presentata dallo scrittore e regista Fabio Salvatore, ideatore del premio, con la partecipazione della giornalista Monica Giandotti.

Tra gli ospiti, oltre a Tommaso Zorzi, molti personaggi della cultura, della comunicazione, dello spettacolo e dell’imprenditoria, accanto a giovani talenti e influencer di punta del panorama italiano, allo scopo di consolidare la connessione avviata ormai da tempo con le nuove generazioni e i loro linguaggi.

I premiati per la categoria Premio Eccellenza-Franco Salvatore saranno l’Ambasciatore Giovanni Castellaneta e il Sottosegretario di Stato Franco Gabrielli, mentre alla giornalista Franca Leosini sarà assegnato il Premio 25 anni, istituito proprio in occasione del quarto di secolo compiuto dai Magna Grecia.

Nel corso della serata saranno premiati, in categorie specifiche, altri volti noti, come Piero Chiambretti, Alessio Boni e la Duchessa Sarah Ferguson.

Durante il corso della serata, verrà assegnato un riconoscimento anche ad Aurora Ruffino, volto della campagna di Never Give Up, per avvicinare i giovani nel riconoscere una delle prime causa di morte tra gli adolescenti: l’anoressia e la bulimia.