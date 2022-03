Tommaso Zorzi e Francesco Oppini hanno fatto pace? Dopo il Grande Fratello Vip i due amici hanno interrotto il loro rapporto di stima e affetto per via di alcuni malintesi che hanno fatto il giro della rete.

Sia Tommaso che Oppini hanno parlato molto poco della vicenda, cercando di far spegnere l’interesse del curioso mondo del web. Proprio Zorzi, parlando di Drag Race Italia, aveva anche svelato come stavano le cose con il suo amico:

Ci siamo sentiti per farci gli auguri e ci siamo ripromessi di vederci a breve.

Francesco Oppini aveva aggiunto:

Tommaso Zorzi? Le chiacchiere sono sempre in auge per qualsiasi cosa. Io credo che i rapporti, quando sono veri, si recuperano sempre. Non ho detto che spero di recuperare, ho detto che quando i rapporti sono veri, si recuperano. Sono cose che preferisco tenere per me, perchè poi si sono fatte un sacco di chiacchiere sbagliate, inventate.

A distanza di alcuni mesi da queste dichiarazioni, il figlio di Alba Parietti ha condiviso uno scatto che lo ritrae proprio in compagnia di Tommaso Zorzi scrivendo: “Friendship”, sulle note della canzone dal titolo: “Friends will be friends”.

Pace fatta?