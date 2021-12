Nelle ultime ore non è passato inosservato un gesto da parte di Francesco Oppini nei confronti di Tommaso Zorzi. I due hanno condiviso la lunga esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip nella passata edizione ma poi avevano interrotto i rapporti dalla scorsa estate. Adesso però, un gesto su Instagram da parte del figlio di Alba Parietti avrebbe fatto ipotizzare ad un riavvicinamento in corso tra i due ex gieffini.

Francesco Oppini ed il gesto verso Tommaso Zorzi

È possibile che l’amicizia tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi sia in qualche modo recuperabile? Nonostante il silenzio tra i due che vada avanti ormai da mesi, Oppini ha postato nelle ultime ore una Instagram Story con una foto che lascerebbe intendere la voglia di recuperare un rapporto intenso nato e vissuto principalmente nella Casa del GF Vip.

Nella Story in oggetto, Francesco ha pubblicato una foto di un quadro che lo ritrae insieme a Tommaso Zorzi mentre si abbracciano felici. L’immagine stilizzata è tratta da uno dei momenti vissuti nella spiatissima Casa:

Ho deciso, da gennaio sarà esposto a casa mia.

Così Oppini ha commentato la foto, parlando di un “autoregalo”. Che ci sia il desiderio concreto di recuperare il loro rapporto? E soprattutto, cosa ne penserà l’ex inquilino e conduttore?

Ad oggi, stando alle ultime notizie, pare che i due abbiano interrotto i rapporti da mesi. Era stato proprio Zorzi, ospite di Verissimo, ad ammettere: