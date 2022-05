Tommaso Zorzi, in questi giorni, è stato un po’ assente dai social. Tra il lavoro e probabili faccende personali, il conduttore di “Questa è casa mia” e “Tailor made”, ha svelato il motivo della sua lontananza da Instagram.

Tommaso Zorzi assente dai social spiega per quale motivo

Volevo dirvi che se sono una decina di giorni che mi vedete un po’ strano, è perché mi è tornato uno di quei periodi che a volte mi vengono. Diciamo che l’ansia si fa un po’ più acuta e predominante, ecco. Però, ormai la conosco perché ci soffro da circa tredici anni e so cosa devo fare e sicuramente stare sui social non è una buona idea.

Tommy ha svelato di stare un po’ meglio: “tra un paio di giorni mi passa” e continua:

Mi sono imposto di non prendere farmaci o almeno di prenderli solo quando è strettamente necessario. Me la smazzo con me stesso è un po’ più lunga ma mi serve. Voglio anche normalizzare il fatto di non stare bene perché capita a tutti. Evviva lo stare male a volte: no?

Tommaso Zorzi ha anche precisato di aver cambiato la sua comunicazione social. Del resto, prima era solo un influencer mentre adesso è un conduttore a 360°:

Voglio mollare tutte queste ansie qua e anche tutti quelli che me la fanno venire perché io sto facendo un’altra cosa. Voglio fare un altro lavoro nella mia vita senza nulla togliere a quello dell’influencer ma ho capito che preferisco fare altro.

L’ex vincitore del Grande Fratello Vip conclude:

Normalizziamo il fatto di stare male, di avere l’ansia, di sentirci inferiori rispetto agli altri in determinati momenti perché è normale. Capita a tutti e non siamo gli unici al mondo. Se il fatto di parlarne oggi può far dire anche ad una sola persona… allora va bene! L’importante, in questi momento, è il fatto di non sentirsi l’unico al mondo.

Tommaso Zorzi ha fatto benissimo a parlare pubblicamente di ansia e depressione normalizzando le malattie mentali.

Anche questa volta ha dato dimostrazione di essere una persona molto sensibile, intelligente e in grado di utilizzare i social nella maniera più opportuna e utile.

Solo chi ha la sensibilità di comprendere quando è il momento giusto di “fermarsi” saprà anche quando ripartire.