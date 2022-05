Tommaso Zorzi è uno dei principali nuovi talenti della televisione italiana. Dopo il Grande Fratello Vip, la carriera dell’influencer ha preso la giusta strada verso la conduzione, diventando il volto di punta di Discovery+.

Prima con Drag Race Italia (confermato per la seconda stagione) e poi con Questa è casa mia e Tailor Made, Zorzi ha cambiato team, tagliato definitivamente i rami secchi e si è buttato alle spalle il passato in vista di un futuro roseo nella conduzione.

Intervistato da TVBlog, ha confidato di essere molto felice:

Sì Tommy, ce l’hai fatta.

Ed è proprio vero: la vita reale è il mare e quel fastidio tipico provocato dalla sabbia (nelle mutande) è stato spazzato via dalla marea di nuove opportunità.

