Tutto pronto per la nuova edizione di Battiti Live. Il programma musicale farà tappa a Bari, Gallipoli e Trani, sempre con Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri alla conduzione. Nel cast di ballerini, esattamente come lo scorso anno, torna Tommaso Stanzani e con lui altri 4 ex volti di Amici di Maria.

Tommaso Stanzani e altri 4 ex ballerini di Amici nel cast di Battiti Live

Oltre a Tommaso Stanzani, che già lo scorso anno era nel cast di Battiti Live, troveremo pure Martina Miliddi (ballerina della sua stessa edizione), Cosmary Fasanelli, Christian Stefanelli e Nunzio Stancampiano (gli ultimi tre fanno parte di Amici 21).

Su Instagram è stata condivisa una fotografia che ritrae i cinque ex allievi insieme in sala prove pronti per salire sul palcoscenico ed infiammare il pubblico anche quest’anno.

Ecco alcune foto e video.

Il corpo di ballo di battiti live con Tommaso, Cosmary, Martina, Nunzio e Christian pic.twitter.com/RGb2oJFzPz — Maryfra (@emmeef_) June 3, 2022

Cosmary: posa figa.

Tommaso e Christian: guardiamo intensamente lo schermo del telefono #StanzaTommi pic.twitter.com/lpBMVUL2Fy — Luce (@HikariLuci) June 1, 2022

Cosmary, Tommaso, Christian, altri professionisti… Battiti sempre più reale, ma sarà in grado di reggere tutte queste tonnellate?! pic.twitter.com/hPKOOJ6CE6 — Sere (@serendipitys95) June 1, 2022