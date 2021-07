Dopo Temptation Island per Tommaso Eletti arriva il trono di Uomini e Donne? L’indiscrezione arriva da Blasting News che ci parla di questa ipotesi da settembre quando si riapriranno le porte del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi.

Secondo a quanto si apprende da una fonte diretta, le prime registrazioni al momento sarebbero in programma nell’ultima settimana di agosto, ma per vedere in onda il programma di Maria De Filippi, bisognerà attendere lunedì 13 settembre.

Vi piacerebbe vedere Tommaso sul trono?

Con Temptation Island ho capito che un uomo ha bisogno di vivere la propria vita step by step, che non bisogna affrettare i tempi, ma fare le esperienze giuste per la propria età. Tra me e Valentina c’è un gap immenso, ma siamo sempre riusciti a colmarlo con il nostro amore. Questa volta, chissà…