Tina Cipollari licenziata da Uomini e Donne? Dopo numerose soffiate e presunte indiscrezioni, proprio l’opinionista del dating show di Maria De Filippi è intervenuta sulla questione svelando cosa farà durante la prossima edizione.

Volevo rassicurare e rispondere a tutte quelle persone che si riempiono la bocca e hanno scritto di me cose mai accadute, di licenziamenti o di rimproveri mai avvenuti, che purtroppo per loro, anche quest’anno, mi ritroveranno seduta al mio solito posto.

Tina svela anche cosa farà quando inizierà la nuova edizione:

Se l’indirizzo è quello, sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma.

Penso che ne abbiamo abbastanza di vedere certe scene in tv come nella scorsa edizione quando Tina ha mangiato la ricotta davanti a quel poveraccio di Elio che era allergico.

Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale.