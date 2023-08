Giorgio Manetti, intervistato per Tag24, ha parlato dell’ex fidanzata Gemma Galgani ma ha detto il suo punto di vista anche su Tina Cipollari, ruspante opinionista di Uomini e Donne.

Negli ultimi mesi, come accade ogni anno, si è parlato della possibilità di “allontanare” Tina Cipollari da Uomini e Donne, specie dopo il cambio di rotta di Pier Silvio Berlusconi.

A tal proposito, l’ex cavaliere del trono over ha affermato:

Se l’indirizzo è quello, sono dalla parte di Piersilvio non tanto perché vuole mandare via Tina ma perché almeno ci sarebbe una rivoluzione in positivo del programma.

Un comportamento maleducato ma anche da bulla. Si era già passato il limite nelle scorse edizioni ma l’ultima è stata davvero triviale.

Manetti non tornerà a Uomini e Donne:

Non ho sentito nessuno della produzione in questi mesi e non ho nemmeno il desiderio di sentirli. Non sono assolutamente interessato a tornare nel programma. Non sarei per scontato un mio ritorno nel programma poi per carità tutto può succedere.