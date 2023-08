Dalla fine del mese riprenderanno le registrazioni di Uomini e Donne. A quanto pare, secondo il buon Lorenzo Pugnaloni, questo dovrebbe essere l’ultimo anno per Gemma Galgani. Proprio in merito alla notizia si è interrogato anche Giorgio Manetti, storico ex fidanzato della dama del trono over.

Gemma Galgani lascia Uomini e Donne? Giorgio Manetti commenta

Lorenzo tra le pagine del settimanale Mio ha fatto sapere: “Gemma ci riproverà anche quest’anno: a fine agosto, infatti, ripartono le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese sarà, ovviamente, presente nel parterre femminile della trasmissione, pronta a rimettersi a caccia dell’amore. Questo, però, sarà l’ultimo tentativo, almeno secondo il blogger Lorenzo Pugnaloni che ci ha rivelato che potrebbe essere il suo ultimo anno nel Trono Over”.

Giorgio Manetti, raggiunto da Tag24 ha commentato la notizia: