Ci sarà anche Teresa Langella tra i nuovi concorrenti del GF Vip 7 pronti a fare il loro ingresso nella spiatissima Casa di Cinecittà? Il nome dell’ex tronista è trapelato nei giorni scorsi tra i possibili nuovi Vipponi di questa settima edizione ma al momento non c’è stata alcuna conferma (o quasi) da parte della diretta interessata.

Nei giorni scorsi, tuttavia, Teresa Langella si era mostrata nelle sue Instagram Stories mentre era in viaggio verso la Capitale. Un piccolo indizio che però sarebbe andato ad alimentare ulteriormente le indiscrezioni sulla sua presunta partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini.

A contribuire ulteriormente a supportare tale tesi, anche un suo nuovo recente intervento social. L’intento era quello di rispondere alle critiche di un utente ma così facendo ha in qualche modo (involontariamente?) spoilerato il suo ingresso al GF Vip.

In privato Teresa Langella avrebbe ricevuto questo messaggio:

Allora è vero stai andando in quel programma, che peccato ti credevo diversa, più seria. Adesso spettacolarizzeranno la tua vita, la tua presunta violenza, mamma mia in che orrore di programma ti sei ficcata, non so come Andrea sia contento. Comunque penso che tu sarai la prima influencer che invece di incrementare i suoi followers li perderà perché parecchie rimarranno deluse.