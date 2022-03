Ieri sera su Italia1 è andata in onda la prima puntata de La Pupa e il Secchione Show che strizzava l’occhio a tutti i precedenti format che Barbara d’Urso non è più riuscita a condurre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset, da Live al Grande Fratello in chiave Nip.

Clima di nuovo teso tra Barbara d’Urso e Signorini? La frecciatina shock!

Questo cambio di rotta del format originale ha fatto storcere il naso agli addetti ai lavori che non hanno apprezzato lo stravolgimento fatto da Carmelita che ha riproposto una vetrina di vecchi e “nuovi mostri” dalle sue teche del trash.

Prima del suo debutto Barbarella è passata (in collegamento) da Alfonso Signorini durante la finale del Grande Fratello Vip e, proprio in quella occasione, il conduttore ha evidenziato il “retrocessione” da Canale 5 a Italia 1:

Grande applauso a Barbara per il coraggio e la professionalità che dimostra. Non è roba da tutti i giorni per una prima donna come lei aver accettato con entusiasmo il suo volto e la sua figura su Italia 1 e lo fai con grande semplicità e con grande entusiasmo Brava!

Proprio in merito alla sua ospitata, pare che l’abbia voluta Signorini in collegamento, così come scrive Davide Maggio:

Le (3) buste choc Barbara D’Urso dovrà aprirle a distanza. La conduttrice partenopea stasera presenzierà alla finale di Grande Fratello Vip 6 per promuovere il debutto de La Pupa e il Secchione Show annunciando, tra le altre cose, l’ingresso in giuria di Soleil Sorge. Non metterà piede in studio però, per lei è previsto un semplice collegamento. Il motivo, possiamo rivelarvelo. E’ Alfonso Signorini a non volerla nel Palastudio di Cinecittà. Alla conduttrice de La Pupa e il Secchione Show, ha preferito la prima donna dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, infatti, stasera tornerà al GF Vip per lanciare la partenza del reality sulla sopravvivenza, in onda da lunedì prossimo su Canale 5.

Barbara d’Urso nel frattempo, dopo la diretta, ha ritwittato un commento della mia adoratissima Iperborea:

Carmelita si sarà accorta della frecciatina (“ha cancellato sei mesi di GF Vip”) oppure ha ricondiviso un pensiero divertente senza pensarci troppo?