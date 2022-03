Barbara d’Urso stasera sarà ospite di collegamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Carmelita annuncerà la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show e confermerà Soleil Sorge nel ruolo di opinionista.

Signorini non vuole Barbara d’Urso al GF Vip e preferisce Ilary Blasi

Nel corso della finale del GF Vip ci sarà spazio anche per Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, a differenza di Barbarella, sarà ospite direttamente in studio per volere di Alfonso Signorini così come svela in esclusiva Davide Maggio:

Le (3) buste choc Barbara D’Urso dovrà aprirle a distanza. La conduttrice partenopea stasera presenzierà alla finale di Grande Fratello Vip 6 per promuovere il debutto de La Pupa e il Secchione Show annunciando, tra le altre cose, l’ingresso in giuria di Soleil Sorge. Non metterà piede in studio però, per lei è previsto un semplice collegamento. Il motivo, possiamo rivelarvelo. E’ Alfonso Signorini a non volerla nel Palastudio di Cinecittà. Alla conduttrice de La Pupa e il Secchione Show, ha preferito la prima donna dell’Isola dei Famosi. Ilary Blasi, infatti, stasera tornerà al GF Vip per lanciare la partenza del reality sulla sopravvivenza, in onda da lunedì prossimo su Canale 5.

Come avrà preso questo affronto la “nostra” Carmelita?