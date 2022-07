Temptation Island, protagonista dà i voti agli ex fidanzati: chi è il più bravo a letto? Dettagli intimi too much, scoppia la polemica

Carlotta Adacher ha partecipato a Temptation Island dove ha conquistato Alessandro Autera, ai tempi fidanzato con Jessica Mascheroni. Tra di loro, dopo qualche mese, le cose non sono andate per il verso giusto e la modella ha incominciato a frequentare Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne.

Temptation Island, protagonista dà i voti agli ex fidanzati

Anche in questo caso, il rapporto di conoscenza tra Carlotta e Giulio non è andato a buon fine (e non sono mancate le frecciatine online). In queste ore, la Adacher ha risposto ad alcune domande (anonime) che le hanno posto i follower.

Tra queste anche chi si è comportato meglio sotto le lenzuola tra Alessandro Autera e Giulio Raselli. L’influencer, senza troppi giri di parole, ha risposto alle domande in perfetto stile “chiacchiere da bar”.

Personalmente svelare dettagli intimi in maniera pubblica lo reputo volgare e terribilmente too much.

E vi sta scrivendo pure una persona che non nutre tutta questa simpatia nei confronti di Raselli, fate voi…

Voi cosa ne pensate?

