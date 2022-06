Perché Temptation Island non andrà in onda quest’estate? Interviene Pier Silvio Berlusconi

Temptation Island, appuntamento fisso dell’estate televisiva di Canale 5, quest’anno non andrà in onda: perché? A questa domanda ha risposto direttamente Pier Silvio Berlusconi, intercettato da Fanpage.it in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset con le novità della prossima stagione.

Temptation Island non va in onda: svelato il motivo

Niente corna, almeno in tv, nell’estate 2022 dell’ammiraglia Mediaset. Temptation Island, infatti, la trasmissione che mette alla prova coppie in bilico, quest’anno non andrà in onda.

Fanpage.it lo ha chiesto direttamente al vicepresidente e amministratore delegato Mediaset che ha smentito il presunto nodo legato a una questione di diritti con Banijay, di cui già si era parlato lo scorso anno.

In realtà, stando a quanto spiegato da Pier Silvio, l’assenza di Temptation Island deriverebbe solo dalla voglia di sperimentare, senza quindi chiudere definitivamente le porte ad una futura collocazione:

Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell’azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l’altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere.

Il commento di Filippo Bisciglia

Due giorni fa, Filippo Bisciglia, storico conduttore di Temptation Island, era intervenuto con un video per annunciare l’assenza della trasmissione:

Sappiate che anche a me fa tanto male non fare quest’anno Temptation Island, mi mancano tutte le persone con cui ho lavorato, eravamo una famiglia.